Beykoz Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Beykoz Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla aracısız bir şekilde 75 ton meşhur Niğde patatesini aldığını açıkladı. 75 ton patatesin Beykoz İlçesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

75 TON PATATES İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meşhur Niğde patatesi, çiftçimize destek amacıyla aracısız olarak 75 ton aldık ve ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Dayanışmayla her zorluğun üstesinden geliriz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.