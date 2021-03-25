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Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:13

Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Beykoz Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Belediye Başkanı , meşhur Niğde patatesinden 75 tonunu çiftçilerden aracısız bir şekilde aldıklarını açıkladı. Başkan Aydın, ’ndeki ihtiyaç sahiplerine bu patatesleri dağıtmaya başladıklarını duyurdu.

Beykoz Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla aracısız bir şekilde 75 ton meşhur Niğde patatesini aldığını açıkladı. 75 ton patatesin Beykoz İlçesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

75 TON PATATES İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meşhur Niğde patatesi, çiftçimize destek amacıyla aracısız olarak 75 ton aldık ve ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Dayanışmayla her zorluğun üstesinden geliriz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

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Beykoz Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine patates yardımı
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