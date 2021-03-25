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Haberler Yaşam Haberleri BİM 26 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler ile indirimlerin keyfini çıkarın!
Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:17

26 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler ile indirimlerin keyfini çıkarın!

BİM 26 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler ile indirimlerin keyfini çıkarın!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu ile indirimli tam liste yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz indirimlerini raflara yerleştiren BİM’de bu hafta yok yok. 26 Mart Cuma gününden itibaren valiz çeşitleri, karnıyarık tenceresi, krep tavası, mini fırın, battaniyede kaçırılmayacak indirim olacak. Özellikle mini fırın, blender ve saç kurutma makinesi müşterilerin ilgi odağı olacak. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri vatandaşların alımına sunan BİM, bu hafta da yine adından oldukça söz ettireceğe benziyor. İşte 26 Mart 2021 !

Haftanın BİM aktüel ürünler indirim kataloğu belli oldu. Yeni haftanın öne çıkan ürünleri arasında blender, sürahi, saç kurutma makinesi, krep makinesi yer alıyor. Cuma günü başlayacak olan indirimleri incelemeyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte çeşit çeşit indirimleriyle BİM 26 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 MART 2021

Bim aktüel kataloğu ürünleri indirimli tam liste halinde yayınlandı. BİM 26 Mart 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunda her zevke ve her isteğe göre ürün bulabilirsiniz.

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BİM 26 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler ile indirimlerin keyfini çıkarın!
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