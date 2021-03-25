Bugün Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi!

Bugün Kandil mi, ne kandili gibi sorular Berat Kandili tarihi yaklaşırken sorgulanıyor. Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri belli olurken bugün Kandil mi, ne kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek üç aylardan Şaban Ayı'na denk gelen Berat Kandili, tüm müslüman aleminde dua ve ibadetler ile idrak edilecek. İşte, Berat Kandili tarihi ve diyanet dini günler takvimi 2021
Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi belli oldu. Dini vazifelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen müminler bugün kandil mi ne kandili sorusuna yanıt ararken kandil günleri ile ilgili detaylar şöyle;
2021 Dini günler içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.
10 Mart: Miraç Kandili
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.
Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.