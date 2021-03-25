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Giriş Tarihi: 25.3.2021 19:38

’nın tarihi mahallesinde toprak kaydı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın tarihi mahallesinde toprak kaydı

’nın tarihi mahallelerinden biri olan Tophane surlarının bulunduğu Kavaklı mahallesinde büyük bir toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bu binalarda oturanların tahliye edildiği belirtildi.

Tarihi Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 7 metrelik alanda büyük bir toprak kayması meydana geldi.

Yürekleri ağızlara getiren olayda ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Toprak kaymasına yakın olan binaların birinde hasar meydana geldiği ve çevresindeki binaların da riskli durumda olması nedeniyle vatandaşların binalardan çıkarıldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, vatandaşların tahliyesine yardım ederken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Kaymanın yaşandığı bölgeye sevk edilen Büyükşehir ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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Bursa’nın tarihi mahallesinde toprak kaydı
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