Bursa’nın tarihi mahallesinde toprak kaydı

Tarihi Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 7 metrelik alanda büyük bir toprak kayması meydana geldi.

Yürekleri ağızlara getiren olayda ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Toprak kaymasına yakın olan binaların birinde hasar meydana geldiği ve çevresindeki binaların da riskli durumda olması nedeniyle vatandaşların binalardan çıkarıldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, vatandaşların tahliyesine yardım ederken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Kaymanın yaşandığı bölgeye sevk edilen Büyükşehir ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.