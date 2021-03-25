Büyükşehirden grafiti yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödüllü Grafiti Tasarım Yarışması düzenliyor. "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif " temalı, grafiti yarışmasıyla bu alanda iyi olan gençlerin yeteneklerini göstermeleri için olanak sağlanacak.

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF

1921'de yazılan İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve 2021 yılının 'İstiklal Marşı' yılı olarak ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, gençlere İstiklal Marşımızın önemini hatırlatmayı ve milli mücadelemize dikkat çekmeyi amaçlıyor. Grafiti yarışmasıyla özellikle milli değerlerin ve bağımsızlık ruhunun vurgulanması hedefleniyor.

ÖDÜLLER

Ödüllü Grafiti Yarışması iki kategori şeklinde olacak. Buna göre 16 yaş altı ve 16 yaş üstü olarak iki kategoride grafiti tasarım yarışması ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu görsellerle Cumhuriyet dönemindeki mücadele yılları anlamının gençlere aktarılması planlanıyor. Buna göre 7-16 ve 16-27 yaşları arası iki kategoride gençler bireysel bir şekilde katılım yapabilecek. Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara bisiklet armağan edilecek olup bununla birlikte yarışmaya katılan grafiti tasarım eserleri, yarışma kapsamında kurulacak jüri tarafından değerlendirildikten sonra seçilen ilk 10 eser kent genelinde uygulanacak.

LANSMAN YAPILACAK

Ödüllü grafiti yarışmasının lansmanı 27 Mart Cumartesi günü Kent Meydanı'nda grafiti sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler ise www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. Başvurular 19 Nisan'a kadar yapılabilecek.