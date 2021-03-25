Çanakkale Orman Bölge Müdürü ve eşi kaza yaptı

Çanakkale'den 55 LL025 plakalı otomobil ile yola çıkan ve Bursa'da bir ziyarete geldiği öğrenilen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve eşi Şaziye Demirci, Bursa'nın Kestel İlçesi Mandıras Cadesi'nde Osman T'nin kullandığı 16 ADT 16 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan Enver Demirci hafif yaralanırken, , eşi Şaziye Demirci ise ağır şekilde yaralandı. Ayrıca minibüste bulunan 1 yolcu ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye e polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin eşi Şaziye Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.