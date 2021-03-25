Cinci hocaya 66 yıl hapis istendi

KENDİSİNİ alternatif tıp uzmanı olarak tanıtarak, emekli Danıştay Hâkimi S.Y. ve avukat olan kızları D.Y. ile S.Y.'nin dini inancını sömürüp, kızlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uğur A.'ya dava açıldı. Uğur A.'nın, 'Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 66 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, sanığın kendisini seyyid olarak gösterdiği, sürekli olarak kendisine para gönderilmesini sağladığı, kurban kesmek üzerinden veya cinlerle korkutarak kişinin din ve inanca dair duygularını sömürerek zincirleme olarak dolandırdığına yer verildi.