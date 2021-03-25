Çocuklar “Ulu Çınarları” mutlu etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri, yaşlılara karanfil vererek sevindirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, öğrencilerin yaşlılara empati kurmak ve onları daha iyi anlamaları için sunumlar yaptı, kısa filmler izletti.

Drama Kulübü öğrencileri, "Hep beraber çınarlarımıza sahip çıkalım" mesajıyla çeşitli kısa oyunları sergiledi.

Öğrenciler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda yürüyüşe çıkan ve banklarda oturan yaşlılara karanfil vererek sağlık ve huzur diledi.