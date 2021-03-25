Daha güzel bir ülke için çalışıyorlar

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri devlet ve millet arasındaki bağı güçlendirmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Bundan birkaç yıl önceye kadar terörle anılan Van'da artık huzur hakim iken, özellikle güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sağlanan huzurda büyük paya sahip. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Van'ın Edremit İlçesine bağlı Şabaniye Mahallesinde bulunan Karanfil Anaokulunda çocuklarla birlikte fidan dikerek, eğlendi.

AMAÇ ÇOCUKLARA AĞAÇ SEVGİSİ AŞILAMAK

Yaptıkları etkinliğe dair açıklama yapan Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Ulutaş, "21 -26 Mart Orman Haftası olması münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz olarak Orman İl Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda 60 adet çam ve meyve fidanı temin ettik. Şabaniye Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Karanfil Anaokulunun bahçesinde müsait boş alanlara 24 Mart tarihinde minik öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini aşılamak için birlikte ağaç dikme etkinliği düzenlendik." Dedi.

Fidan dikimi sırasında polis ekipleri çocuklara korona virüsle mücadele konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Okulun gönderdeki Türk bayrağının yıprandığını fark eden polis ekipleri, Türk bayrağını değiştirdi.