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Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:39

'da, 11 bina karantinada!

DHA
Darıca'da, 11 bina karantinada!

'nin ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü 6 mahallede, 11 bina karantinaya alındı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasöğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde pozitif vaka ve temaslıların görüldüğü 11 binayı karantinaya aldı. Darıca Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişlerini astı. Darıca Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan yaptığı açıklamada koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid- 19 salgınına karşı Darıca ilçemizin 6 mahallesinde 11 bina karantina altına alınmıştır" dedi.

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Darıca'da, 11 bina karantinada!
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