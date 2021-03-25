Darıca’da 6 mahallede 11 bina karantinaya alındı

Kontrollü normalleşme dönemine yüksek riskli iller arasında turuncu renkte başlayan Kocaeli'nde, alınan tüm önlemler ve gerçekleştirilen sıkı denetimlere rağmen, vakalardaki artış devam ediyor.

Vaka görülen kişiler durumuna göre evde veya hastanede tedavi altına alınırken, vakanın yayımlına göre bazen bir daire yerine tüm apartman karantina altına alınabiliyor.

Darıca İlçesinde Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasoğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde vakaların görünmesi ve temaslılar olduğunun tespit edilmesi üzerine 11 binayı karantina altına aldı. Karantinaya alınan binalarda gelen sağlık ve polis ekipleri, karantina uyarı afişleri astı.