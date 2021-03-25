Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.3.2021 17:17

Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

DHA
Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

'ın ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Ayhan Altay (70), hayatını kaybetti. Altay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Balıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden tarlasına gitmek için yola çıkan Ayhan Altay'ın kullandığı 09 AEA 754 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Altay, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA