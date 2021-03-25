Dinek Dağı kartpostal gibi

Kırıkkale Valiliği tarafından Dinek Dağı bölgesine yapılan ve vatandaşların büyük ilgisini çeken "Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı" kar yağışıyla birlikte adeta kartpostallık manzara oluşturdu. Mart ayında yağan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, doğayla iç içe olan bölgede doyasıya fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştirdiler. Bahar sıcaklıkları tam geldi derken Mart ayının sonlarına doğru etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 1744 rakımlı Dinek Dağı, adeta beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre bu hafta itibariyle Kırıkkale'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceği gözlemlendi. Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıkları tam artıyor derken, Mart ayının son haftalarına doğru soğuk ve yağışlı hava yeniden etkisini gösterdi. Mart ayının gelişiyle beraber kentteki soğuk hava yerini bahar havasına bırakmış ve Kırıkkale sıcak havanın etkisi altına girmişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu hafta itibariyle yağışlı havanın etkili olacağı ifade edildi.