Dünyanın katmanları nelerdir? Dünyanın katmanları, özellikleri ve rolü

Dünyanın katmanlarının yaşam döngüsü için farklı görevleri bulunur. Bunlardan taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmandır. Su küre ya da su katmanı adı verilen hidrosfer, taş küreyle iç içe geçmiş bir şekildedir. Özellikle ders kitaplarında öğrencilere anlatılan Dünyanın katmanları nelerdir? Dünyanın katmanları ve özellikleri k1

DÜNYANIN KATMANLARI NELERDİR?

Dünyanın tam olarak 5 katmanı bulunur. Dünyadaki yaşam döngüsünün devamı için bu katmanların farklı özellikleri vardır.

Dünyanın Katmanları;

1. Gaz katmanı(Atmosfer)

2. Su katmanı(Hidrosfer)

3. Yer kabuğu(Litosfer)

4. Magma katmanı(Pirosfer)

5. Çekirdek katmanı(Barisfer)

DÜNYANIN KATMANLARI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünyayı saran gaz tabakasıdır, hava küre adına verilir. Atmosferdeki değişik gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde tutulur. Yer çekiminin bittiği yerde atmosfer de biter. Uzay boşluğu başlar. Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar.

ATMOSFERİN ROLÜ

1)- İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.

2)- Özellikleri sayesinde, Dünyanın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.

3)- Güneşten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.

4)- Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak, olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler. Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak, gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.

5)- Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür. Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

1) TROPOSFER: Atmosferin en alt tabakasıdır.ortalama13km kalınlığındaki troposfer yerden ekvatorda 16km kutuplarda 6km yüksekliktedir. Atmosferdeki gazların %75i bu katman dadır. Su buharının tamamı buradadır. Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.

2) STRATOSFER: Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir. Yatay hava hareketleri görülür. Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

3) MEZOSFER:

a)-Ozonosfer: Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.

b)-Kemosfer: Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlardır.