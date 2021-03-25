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Giriş Tarihi: 25.3.2021 17:25

'de korkutan yangın!

İHA
Düzce'de korkutan yangın!

'de bir iş hanının bodrum katında bulunan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel sokak üzerinde bulunan bir iş hanının bodrum katında ki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların bodrum kattan yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dumanların yükseldiği bodrum katta müdahale de bulundu. Yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
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Düzce'de korkutan yangın!
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