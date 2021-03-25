Balgam Söktürücü Bitkiler - Balgam Söktüren Doğal İlaçlar, Bitkiler Nelerdir? - Evde Doğal Balgam Söktürücü Kür Nasıl Hazırlanır?

Balgam genelde boğaz kısmına yapışarak hem nefes almayı hem de konuşmayı zorlaştırır. Yutkunurken de rahatsızlık hissi verir. Öksürürken bile hırıltılı ses çıkarmasına neden olur. Bu rahatsız edici durumdan kurtulmak için illa ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Doğal ve bitkisel yöntemlerle balgamdan kurtulabilirsiniz. Balgam söktürücü kür ya da balgam söktürücü bitkiler gibi size sunacağımız bazı öneriler olacak. Balgam tedavisi için bunları deneyebilirsiniz. İşte balgam söktürücü şeyler…
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KÜR
Bal ve acı biber kürü
Balgam söktürücü bir karışım istiyorsanız bunu denemelisiniz. Bal, zencefil ve acı biber karışımı ile yapılan bu kür balgam tedavisi için doğal çözümdür.
1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zencefil tozu yanında yarım yemek kaşığı acı biber tozu malzemelerini hazırlıyoruz. Bir kabın içerisine hepsini atıp güzelce karıştıracağız. Kaynatarak krem kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Daha sonra günde 2 yemek kaşığı tüketeceğiz. Koyu içemeyenler su karıştırıp tüketebilir.
Bal ve soğan kürü
Solunum yollarındaki tıkanıklığa iyi gelen bir kür daha vereceğiz. Ev yapımı doğal bir kür olan bal ve soğan karışımından oluşuyor. 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 250 gram soğan, yaram bardak bal malzemelerini hazırlayın. Soğanları küçük küçük doğrayın. Bir saklama kabının içine tüm malzemeleri atıp karıştırın. 1 - 2 gün bekletin. Günde bir ya da iki kaşık tüketilmesi önerilir.
Elma ve limon kürü
Bu karışım ile balgam şikâyetlerini azaltabilirsiniz. İltihap söktürücü özelliği ile de bilinir. Bir elmayı yarım soyulmuş şekilde hazırlayın. 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu da hazırlayın. Önce elmaları pişireceğiz. Elmalar püre gibi olana kadar pişecek. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bu karışımı da yine aynı şekilde günde iki yemek kaşığı tüketebiliriz.
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BESİNLER
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP
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