Erzincan’da 239 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan merkez ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Erzincan Merkez de 20, Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'nde 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 olmak üzere toplam 239 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN GÜNE KARLA UYANDI



Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da gece saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı esnaflar, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti. Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Erzincan Belediyesi kar yağışının ilk saatlerinden itibaren kar küreme çalışması başlattı.



Kar yağışı yüksek rakımlı güzergahlarda daha etkili olurken Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VALİLİK UYARDI



Öte yandan Erzincan Valiliği bir açıklama yaparak "25.03.2021 tarihi saat 08:00'dan başlayarak saat 20:00'a kadar, rüzgarın ilimiz genelinde Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasına yer verildi