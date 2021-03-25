Fındıkta kozalak akarı tehdidi

Fındık zararlıları arasında yer alan ve uç kurumaları ile üründe azalmaya sebep olan kozalak akarının bahçelerde bu yıl çok daha fazla görüldüğü bildirildi. Ulusal Fındık konseyi başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, "Zararlı ile mücadele için ortak ve örnek çaba göstereceğiz.Kozalak akarını toplamayı teşvik için kilo başına ödeme yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve aynı zamanda Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı olan Sebahattin Arslantürk, bahçelerde kozalak akarının çok yoğun olarak dallarda yer aldığını tespit ettiklerini belirterek, "Yaprakların döküldüğü Kasım-Aralık aylarından itibaren yapılması gereken mücadelenin ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun için Nisan ayı sonuna kadar da elle toplama ve ilaçlı mücadele şekliyle yapılabilecek mücadeleye hız kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Fındıkta çeşitlere göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında bu ve gelecek yıl verim kaybına yol açabilecek zararlı ile mücadele için üreticilerin bahçelerine girerek elle toplama yapabileceklerini, ayrıca kükürt kullanarak zirai mücadelede bulunabileceklerini belirten Arslantürk şunları söyledi:

"Ticaret Borsası olarak zararlı ile mücadeleye önderlik yapmak için, mekanik dediğimiz elle toplama işlemini teşvik amacıyla sektörle ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlayacağımız maddi destekle toplanacak kokarca zararlısını bir ücret karşılığında satın alarak imha etmeyi planladık. Devlet geçmişte bu uygulamayı yapmıştı. Ayrıca Trabzon'da her ilçede bir bahçeyi, kozalak akarından temizleyerek hasattaki farklılığı belli olsun diye örnek olarak seçeceğiz. Üreticileri mücadele için uyarmak ve bilinçlendirmek için Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Odaları ile işbirliği yaparak afişler asıp, broşürler dağıtacağız."