Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gelin alma töreninde damat kayınpederini vurdu
Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:25

Gelin alma töreninde damat kayınpederini vurdu

İHA
Gelin alma töreninde damat kayınpederini vurdu

’da gelin alma töreninde kan aktı. Sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan A.Y. (27) isimli damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi. Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A. (55) damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasında vuruldu. Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelin alma töreninde damat kayınpederini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA