Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:39

Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

ABBAS ÇAKAR
Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Gece sokaktan gelen pompalı tüfek sesini dikkate almayıp uyuyan vatandaş, sabah saatlerinde kalkıp dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Kocaeli Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Arpalık Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Bölge sakinler silah sesine pek aldırış etmedi. Cadde üzerinde bulunan bir sitede ikamet eden E.A isimli vatandaş, sabah evden çıkıp park halindeki aracının yanına gittiğinde, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 01 AHA 734 plakalı aracı ile evine gelen saçmaları gören E.A hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ateşe açan kişi yada kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gördüğü manzara karşısında şoke oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA