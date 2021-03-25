Kocaeli Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Arpalık Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Bölge sakinler silah sesine pek aldırış etmedi. Cadde üzerinde bulunan bir sitede ikamet eden E.A isimli vatandaş, sabah evden çıkıp park halindeki aracının yanına gittiğinde, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 01 AHA 734 plakalı aracı ile evine gelen saçmaları gören E.A hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ateşe açan kişi yada kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.