"Güzellik uzmanıyım" diyen aile hekimi, genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Neredeyse 7 aylık bir süreç geçti. Ben sürekli operasyon geçirdim. Işık dolgusu eritme operasyonları. Her doktor da bu riski alıp yapmadı. Bu süreci zor atlattım. Gözaltımdaki sarkmalardan dolayı tekrardan bir operasyon geçirmem gerekiyor. Şu an onu bekliyorum. Büyük bir sıkıntı yaşadım" dedi.



"İŞLEMDEN SONRA YÜZ FELCİ GEÇİRDİM, GÖZÜMÜ DE KAYBEDEBİLİRDİM"



Dolgu işleminden sonra yüz felci geçirdiğini anlatan Yöndenli, "Doktor bana, 'yüzde 80 yaptırmış olduğun ışık dolgudan dolayı olabilir' dedi. Yüzümün sol tarafı yüz felci oldu. Bir de böyle bir mağduriyet yaşadım. Suç duyurusunda bulundum. Gereken cezayı alacak diye umut ediyorum. Ben gözümü de kaybedebilirdim. Bu konuda cidden mağdurum. Kaç aydır bununla uğraşıyorum" diye konuştu.