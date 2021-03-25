Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri, 81 ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her hafta sonu sokağa çıkam yasağı uygulamasının detayları belirleniyor, kimi zaman önceki uygulamalardan farklı muafiyetler veriliyor. Türkiye koronavirüs risk haritası içersiinde yer alan renk kodlarında göre düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki değişim nedeniyle "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Cumartesi ve pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var" soruları merak konusu oldu. İşte, son kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve sokağa çıkma yasağı saatleri...

Kovid-19 hastalığının bulaşma oranını en az düzeye indirmek için uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının kapsamı, Mart ayı başında yapılan kabine toplantısı sonrası değişmişti. Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan koronavirüs risk haritasında renk kodları baz alınarak, düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı farklılık gösteriyor. Yayımlanan son genelgeye göre, Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, "yerinde karar" döneminde sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamada düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bu illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlamanın devam edeceği ifade edilmişti. Öte yandan İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise Cumartesi ve Pazar günü yasaklarında gevşetilmeye gidildi bu noktada Cumartesi gündüz bu illerdeki kısıtlama kaldırıldı.