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Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Giriş Tarihi: 25.3.2021 08:02 Son Güncelleme: 25.3.2021 08:02

Hafta sonu olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

ile ilgili gelişmeleri, 81 ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ile her hafta sonu sokağa çıkam yasağı uygulamasının detayları belirleniyor, kimi zaman önceki uygulamalardan farklı muafiyetler veriliyor. içersiinde yer alan renk kodlarında göre düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki değişim nedeniyle "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Cumartesi ve pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var" soruları merak konusu oldu. İşte, son kabine kararları ve genelgesi detaylarına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve sokağa çıkma yasağı saatleri...

Kovid-19 hastalığının bulaşma oranını en az düzeye indirmek için uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının kapsamı, Mart ayı başında yapılan kabine toplantısı sonrası değişmişti. Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan koronavirüs risk haritasında renk kodları baz alınarak, düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu farklılık gösteriyor. Yayımlanan son genelgeye göre, Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, "yerinde karar" döneminde sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamada düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bu illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlamanın devam edeceği ifade edilmişti. Öte yandan İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise Cumartesi ve Pazar günü yasaklarında gevşetilmeye gidildi bu noktada Cumartesi gündüz bu illerdeki kısıtlama kaldırıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Adıyaman

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Aksaray

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Amasya

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Ankara

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Antalya

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Ardahan

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Artvin

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Aydın

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Balıkesir

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bartın

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Batman

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bayburt

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bilecik

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bingöl

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bitlis

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bolu

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Burdur

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bursa

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Çanakkale

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Çankırı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Çorum

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Denizli

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Diyarbakır

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Düzce

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Edirne

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Elazığ

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Erzincan

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Erzurum

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eskişehir

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Gaziantep

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Giresun

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Gümüşhane

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hakkari

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hatay

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Iğdır

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Isparta

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İstanbul

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İzmir

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kahramanmaraş

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Karabük

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Karaman

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kars

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kastamonu

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kayseri

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kırıkkale

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kırklareli

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kırşehir

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kilis

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kocaeli

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Konya

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kütahya

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Malatya

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Manisa

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Mardin

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Mersin

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Muğla

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Muş

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Nevşehir

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Niğde

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Ordu

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Osmaniye

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Rize

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sakarya

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Samsun

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Siirt

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sinop

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sivas

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Şanlıurfa

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Şırnak

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Tekirdağ

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Tokat

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Trabzon

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Tunceli

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Uşak

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Van

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yalova

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yozgat

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine göre bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Zonguldak

Hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
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