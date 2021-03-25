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Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:18

Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu!

DHA
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu!

’nın ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü öne sürülen kardeşi B.A. (19) gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi yakınındaki bir kanaletin yanında meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin, Suriye uyruklu İslim A.'ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.
Hamile olduğu belirlenen İslim A.'nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu!
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