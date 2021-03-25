Hatay sahillerini fırtına vurdu

Hatay'ı etkisi altına alan fırtına akşam saatlerinde özellikle kıyı ilçelerde etkisini gösterdi. İskenderun körfezinde demirli hacizli gemi fırtına nedeniyle sürüklenirken açık denize sahili olan Samandağ Çevlik de denize yakın işyeri evler su altında kaldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos nedeniyle Dörtyol Balıkçı Barınağı içerisinde korumaya alınan tekneler maalesef yine zarar gördü.

Dörtyol Balıkçı barınağı içerisinde koruma altındaki teknelerin yedisinin zarar gördüğü kullanılmaz hale geldiği on teknenin de hasar aldığı belirtildi.

GEMİ KARAYA OTURDU

Payas İlçesinde de fırtına nedeniyle 'Aqua Hercules' adlı Ro-Ro gemisi, sahile sürüklendi.

2012'den beri haciz nedeniyle İskenderun Körfezi'nde demirli olan 33 bin grostonluk 193 metre boyundaki gemi, Payas sahilinde karaya oturdu.

Gemide mürettebatın bulunmadığı, yakıtının olmadığı, makinelerinin ve jeneratörünün de çalışmadığı öğrenildi. Gemi, tehlike yaratmaması için hava şartları iyileştiğinde çekicilerle tekrar İskenderun Körfezi açıklarındaki park alanına çekilecek.