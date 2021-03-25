İstanbul Avcılar'da korona masası! Okey oynayanlara ceza yağdı!

İşletmeci ve müşterilerden bir bölümü kahvehanede oyunun yasak olduğun bilmediklerini söyledi. Bir kahvehanede kurallara uyulduğu halde ekibin geldiğini görenlerin ikinci kapıdan koşarak uzaklaştığı dikkat çekti. Kahvehane işletmecisi, "Hiçbir oyun oynanmıyor, neden kaçtıklarını da bilmiyorum. Maskeden veya başka bir nedenle kendilerine ceza yazılmasından korktular sanırım" dedi.