İstanbul'da yağan kar kazalar ve manzaralar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda küçük çaplı kazalar meydana gelirken, Trafik yoğunluğu ile birlikte çamlıca tepesi ve Sultanahmette eşsiz kar manzaraları oluştu.



Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde yağan kar İstanbul genelinde de trafik kazaları ve kardan kaynaklanan kazalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Eyüpsultan'da da ve bir çok ilçede trafik yoğunluğu oluştu.Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıktı.



KAĞITHANE'DE ARAÇLAR KAYDI



Kağıthane'de, kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Her iki otomobilde hasar oluştu.



KARLI YOLLARDA YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için büyük çaba sarfettiler.



ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA



İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı.



YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU



İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu, Çamlıca bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.



GAZİOSMANPAŞADA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ



Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.