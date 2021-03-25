İstiklal’da yoğunluk vaka sayılarını artırıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalar yapılmasına rağmen vaka sayısının her geçen gün artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

İstanbul genelinde yapılan dinamik denetimlere rağmen vaka sayısının artması kalabalık ortamlarda tedbirlere dikkat edilmemesi sosyal mesafenin ihlal edilmesi ve caddelerin kalabalık görüntü vermesi uzmanların tekrar kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar almasına neden olabileceği kaydedildi. İstiklal caddesinde soğuk havaya rağmen tıka basa dolu olması ve yoğunluğun her geçen gün artarak devam etmesi ileriki günlerde tehlike çanlarının çalmasına neden olabileceği belirtildi.