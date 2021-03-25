Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2021 Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:04 Son Güncelleme: 25.3.2021 13:05

ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2021

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve önemi!

Mübarek gün ve gecelerden biri olan tarihi için geri sayıma geçildi. Dünyanın dört bir yanından müminler Ramazan ayı hazırlığı içindeyken bir aydan daha hayırlı olan de Dini Günler Takvimi içerisinde yer aldı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen mübarek , hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranırken Diyanet’in 2021 takviminde yer alan bilgilere göre Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

İslam aleminin merakla beklediği tarihi, ile duyuruldu. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının 27. günü kutlanan bugünle alakalı olarak , hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Müminlerin bol bol ibadet ettiği, namaz kıldığı ve dua ettiği günlerden biri olan Kadir Gecesi, islam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gecedir

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi için büyük önem taşıyan milyonların gündemine geliyor. Ramazan ayının 27. günü kutlanan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gece olduğu için önemi büyüktür.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve önemi!

KADİR GECESİ 2021 TARİHİ!

2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI!

kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanı

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi ve önemi!

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Ramazanın her gecesini bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2021 Kadir Gecesi tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA