Kalan 33 puana talibiz

Kendileri için sezonun bitmediğini belirten Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Futbolcularıma da söyledim. Daha önümüzde oynanmamış tam 11 maç var. 11 maç toplanabilecek 33 puan var ve biz bu 33 puanın tamamına talibiz" dedi.

Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ligin bitimine 11 hafta kaldığını, bunun da toplanacak daha 33 puanın bulunduğu anlamına geldiğini belirterek, kalan 33 puanın hepsine talip olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor maçının hemen ardından iki gün idman yaptıklarını akabinde de 4-5 gün futbolcularına izin verdiklerini belirten Erdoğan, "İzin dönüşü günde çift idman yaparak milli açlar nedeni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu idman yoğunluğumuz sezon sonuna kadar devam edecek. Cumartesi gününden itibaren de Galatasaray maçının hazırlıklarını taktiksel olarak devam edeceğiz. Galatasaray maçında cezaları nedeniyle Yusuf, Kone ve Katranis forma giyemeyecek. Milli takıma giden arkadaşlarımız da inşallah sağlıklı olarak dönerler, onlar dışında bir eksiğimiz yok çok şükür" dedi.

HERKESİ BAŞARIYA ALIŞTIRDIK

Takımının son hatalardaki düşüşünü de değerlendiren Erdoğan, "Aldığımız 3-4 gollü galibiyetler, bizi taraftarlarımızı, tüm Türkiye'yi başarıya alıştırdı. Ama futbol öyle bir şey ki maalesef her hafta performansınızı sergilemekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Rize karşısında kesinlikle mağlubiyeti hak etmediğimizi söylemiştim. Orada hakkımız en azından bir beraberlikti. Pozisyonlara girdik, rakibimize de çok pozisyon vermedik. Ondan önceki Kayserispor'un olduğu gibi oynadığımız takımların ligde kalma gibi hedefleri var. Onlarda mücadele içerisindeler. Bundan sonra da kolay maç olmayacak."

SEZON BİTMEDİ 11 MAÇ VAR

"Ligin geride kalan hatalarında çok şükür yönetimimizle, futbolcularımız ile birlikte Türkiye spor kamuoyunun hiç beklemediği bir şekilde başarılı bir sezon geçiriyoruz. Biz dahil herkes ilk senenin çok zor olacağını düşünüyordu. Kulübümüzde yönetimimizle, futbolcularımızla ve tesislerimizin çalışanları ile çok güzel bir aile ortamı sağladık. İlk haftadan itibaren oynadığımız futbolun üzerine koyarak devam ettik. bunun sonucunda da başarılı sonuçlar geldi. Ama bu değil ki bizim için sezon bitti. Daha önümüzde 11 tane maç var. Oyuncularımızla da bunu paylaştım. Önümüzde daha toplayabileceğimiz 33 puan var ve bu puanların tamamına talibiz. Bugüne kadar bu rakiplere karşı nasıl üstünlük sağladıysak, taraftarlarımızı mutlu ettiysek, insanlara oynadığımız futbolla nasıl keyif verdiksek budan sonra da aynısını yapmamız gerektiğini söyledim." dedi.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Şu anda her şeyin kendi ellerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda lig sıralamasında 6. sıradayız. Sezon sonu ligi 4 veya 5'inci, Allah korusunda 9'uncu yada 10'uncu olarak da bitirebilir. Bunların hepsi bizim elimizde. Biz sezon başından bu yana çok uzun vadeli hesaplar yapmadık. Çünkü futbolda uzun vadeli hesaplar pek sağlıklı olmuyor. Biz şimdi olduğu gibi her zaman maçan maça baktık. Şu an önümüzdeki maç Galatasaray maçı, bütün hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Ama şu gerçek var. Bu kadar güçlü rakipler karşısında bu kadar çok puan toplayabildiysek, bundan sonra da toplamamamız için bir engel yok. Dediğim gibi her şey bizim elimizde"

BİZ OLARAK DEVAM EDERSEK BAYARI GELMEYE DEVAM EDER

"Bu güne kadar olduğu gibi ben değil biz olarak hareket etmeye devam edersek başarı zaten kendiliğinden gelir. Saha içerisinde birbiri için savaşan, arkadaşlarının hatasını telafi eden, birbirini destekleyen, aynı profesyonelliği, aynı ciddiyeti ile maç ortamı gibi antrenmanlarımızı yapmaya devam etmemiz halinde başarılı oluruz. Şu anda takım içerisinde mükemmel bir ortam var. Ama yaşadığımız orta kolay bir ortam değil. Salgın döneminde 5-6 gibi uzun süre futbolcularımız kendi alileriyle görüşmedi. Ama milli takım arası bize ilaç gibi geldi. Verdiğimiz 45 günlük izinde tüm futbolcularımız sıfırlanmış şekilde geri döndü. Oyuncularımız idmanlarda çok hırslı ve istekli bir şekilde çalışıyorlar. Herkes ciddiyetin farkında. Kimse sezon bitmiş gibi davranmıyor. Buda bizi çok umutlandırıyor." diye konuştu.