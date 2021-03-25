Kar yağışı köy yollarını kapadı

Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkisini gösteriyor. Düzce kent merkezinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Trafik polisleri, kar yağış nedeniyle ana arterlerde tedbir aldı. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti. Kentteki 278 köyden 33'ünün yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri, 52 iş makinesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışma sonucu 10 köy yolunu açtı. Ekiplerin, 23 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kentte kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kocaeli'de kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu.Bolu'da kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor. Hendek ilçe merkezinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.