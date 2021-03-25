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Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:50

KARÇEL Nükleer enerji alanında uygunluk alan ilk firma oldu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
KARÇEL Nükleer enerji alanında uygunluk alan ilk firma oldu

--  Kardemir A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan ve kuruluşundan bu yana en yüksek imalat miktarıyla geçtiğimiz yıl üretim rekorunu kıran Karçel A.Ş., “’de nükleer enerji alanında Federasyonu yönetmelik ve standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda Uygunluk Değerlendirme Sertifikası olan ilk firma” oldu. Bu sertifika ile şirket, hem tüm dünyada hem de Türkiye’de standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabilecek.

Rusya'da liman genişleme, Afrika'da demiryolu hatları Kurulumu, Tayland'da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer alan şirket, ihracata sunduğu katkıların yanı sıra, yurtiçinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergileyecek.

"Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarını sürdüren KARÇEL, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF-3 Tesis Yatırımı imalatlarını, Şişecam Soğuk Fırın Tamirlerini, Afşin Elbistan A-Termik Santrali Modernizasyonu ve Siirt'te yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendi. Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerin zorlaştığı günlerde, üretim ve istihdam rekoru kıran Karçel A.Ş., almış olduğu sertifika ile bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü gösterdi.


Öte yandan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer alan KARÇEL Ülke milli ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. KARÇEL 2020 yılında çelik yapı üretiminde 15.433 tona ulaşarak bir rekora imza

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KARÇEL Nükleer enerji alanında uygunluk alan ilk firma oldu
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