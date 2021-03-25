KARÇEL Nükleer enerji alanında uygunluk alan ilk firma oldu

Rusya'da liman genişleme, Afrika'da demiryolu hatları Kurulumu, Tayland'da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer alan şirket, ihracata sunduğu katkıların yanı sıra, yurtiçinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergileyecek.

"Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarını sürdüren KARÇEL, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF-3 Tesis Yatırımı imalatlarını, Şişecam Soğuk Fırın Tamirlerini, Afşin Elbistan A-Termik Santrali Modernizasyonu ve Siirt'te yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendi. Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerin zorlaştığı günlerde, üretim ve istihdam rekoru kıran Karçel A.Ş., almış olduğu sertifika ile bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü gösterdi.



Öte yandan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer alan KARÇEL Ülke milli ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. KARÇEL 2020 yılında çelik yapı üretiminde 15.433 tona ulaşarak bir rekora imza