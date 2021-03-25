Kartepe 462 hane tapu sevinci yaşıyor

Kartepe İlçesi Ataveler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde uzun yıllardan bu yana süregelen tapu problemi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleriyle çözüme kavuştu. Kocaman'ın teknik engellerin kaldırılması için verdiği talimat sonrasında Yapı Kontrol Müdürlüğü bölgede bulunan haneler için teknik revizyonları başlattı. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Ataevler Mahallesi Bahçelievler Mevkiinde bulunan 462 hanenin tapu sorununda gereken plan tadilatı, TEİAŞ şerhleri kaldırılmasının ardından imar düzenlemesi yapıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında uzun zamandır mağdur olan Kartepelilere tapuları dağıtılmaya başlandı.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın makamında yapılan törende "Uzun zamandır yaptığımız teknik çalışmaların ardından Ataevler mahallemize bağlı Bahçelievler mevkiinde ikamet eden hemşehrilerimizin tapu sorununu çözerek 462 hanemizin tapu teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. İskan almak isteyen site sakinleri Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne başvurarak işlemlerini başlatabilirler.