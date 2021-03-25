‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 18 yıl

Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi Emriye Metegül'ü (24) öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi.27 yaşındaki İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada küçük kızının gözü önünde eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, bayılıp yere yığılan kadını tekmelediği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Zarap tutuklandı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Poliste, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Zarap'ın babasına ait aracı çaldığı için de hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Emriye Metegül'ün 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye dövülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İbrahim Zarap hakkında hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, eski eşinin cep telefonunu alıp yerde parçalaması nedeniyle de "mala zarar verme" suçundan 4 ay ile 3 yıl arası hapis cezası istendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin incelemesi sonrasında iddianamenin önümüzdeki günlerde kabul edilerek tutuklu sanık İbrahim Zarap hakkında dava açılması bekleniyor.Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Emriye Metegül'ün avukatı İslam Gezer, "Samsun'da müvekkilim Emriye Metegül'ün eski eşi İbrahim Zarap tarafından darp edilmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından iddianame düzenlendi. Söz verdiğimiz gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" diye konuştu.