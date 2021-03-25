Kaynar su üzerine döküldü! Ölümden dönen çocuğun azmi örnek oldu

Hastane ortamında da ders çalışmaya devam ettiğini ifade eden Eren Han, "Ben ve kız kardeşim oynuyorduk. Annem başını yıka dedi bende tamam dedim. Kovanın içinde sıcak su vardı. Bende çarptığımda üzerime döküldü. Yüzüm, boğazım ve kolum yandı. Hastanede ders çalışıyorum. Özel Harekat Polisi olmak istiyorum" diye konuştu.