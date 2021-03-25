Kırşehir’de yoğun kar yağışı yolları kapattı

Kırşehir yoğun kar yağışına teslim oldu. Gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar kapanmış yollarla karşılaştı. Belediye ekiplerinin karla mücadelesi aksayınca araçlar ve belediye otobüsleri yolda kaldı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altında vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları açmaya çalıştı. Merkezde 40 santimetreye kadar ulaşan karda mahsur kalan araçlar yine vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kar yağışının gün boyu etkisini göstermesi bekleniyor.