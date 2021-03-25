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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:31

’de yoğun kar yağışı yolları kapattı

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de yoğun kar yağışı yolları kapattı

’de gece boyu yağan kar trafiği felç etti. Merkezde bulunan ana yollar ve caddeler karla kaplandı, araçlar yolda kaldı.

Kırşehir yoğun kar yağışına teslim oldu. Gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar kapanmış yollarla karşılaştı. Belediye ekiplerinin karla mücadelesi aksayınca araçlar ve belediye otobüsleri yolda kaldı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altında vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları açmaya çalıştı. Merkezde 40 santimetreye kadar ulaşan karda mahsur kalan araçlar yine vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kar yağışının gün boyu etkisini göstermesi bekleniyor.

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Kırşehir’de yoğun kar yağışı yolları kapattı
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