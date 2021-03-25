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Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:39

'da 2 gazinoda yakalanan 47 kişiye para cezası

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Konya'da 2 gazinoda yakalanan 47 kişiye para cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında kırmızı kategoride bulunan 'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 gazinoya polis ekiplerince yapılan denetimlerde yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 gazinoya denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gazinolarda bulunan 47 kişiye, "sosyal mesafe", "maske" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Ali Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından, Muharrem P. hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Konya'da 2 gazinoda yakalanan 47 kişiye para cezası
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