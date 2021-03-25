Kopan elektrik teline temas eden 11 koyun telef oldu

Olay sabah saatlerinde İlçeye bağlı Hayriye Mahallesi üzerinde bulunan yeni hayvan pazarı yolunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Yılmaz Kayısı isimli şahıs hayvan pazarında satın aldığı koyunları ahıra götürdüğü sırada direkten kopan elektrik telini fark etmedi. Şiddetli rüzgârdan dolayı kopan elektrik teline temas eden 11 koyun akıma kapılarak telef oldu.

Olay sonrası bölgeye çağrılan ekipler, enerji hattını kapatırken, emniyet güçleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten Yılmaz Kayısı," Hayvan pazarında aldığımız hayvanları çocuklarla ahıra götürdüğümüz sırada, koyunlarımdan 11 tanesi yerde bulunan elektrik tellerinde bulunan akıma kapıldı ve öldü, birçoğu da felç olmuş durumda. Mağduruz, yetkililerden zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Ekipler olayın yaşandığı bölgede onarım çalışması başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.