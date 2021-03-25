Koronavirüs, 119 yaşındaki Şeker nineyi teğet geçti

Amasya'da yaşayan Şeker Arslan tam 119 yaşında. Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce koronavirüse yakalanan Şeker ninede hiçbir semptom görülmedi. Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı. Annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenilen Arslan, 6 çocuğunu büyütürken seslendirdiği manileri unutmadan söylemesiyle de dikkat çekiyor. Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarına takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi. Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan'a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.