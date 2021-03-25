Kovid-19 teşhisinde yeni aktör "Köpek Zippo"

Veteriner Hekim Köpek Eğitim Uzmanı Özvardar, İngiltere, Finlandiya gibi ülkelerde de benzer projeler yapıldığını, bu projelerin 8 ay kadar sürdüğünü ancak Türkiye'de 3 buçuk ay gibi kısa bir sürede sonuç alındığını söyledi. Bu sürenin önemli kısmının materyal metotolojinin geliştirilmesine ayrıldığını ve köpeğin 1 buçuk ayda çalışarak hazır hale geldiğini belirten Özvardar, "Kovid-19 küresel bir problem.
Projeye ilk başladığımızda biz de global düşündük ve çalışmayı yürüten ülkelere ' metotoloji paylaşımı yapalım' şeklinde öneride bulunduk. Fakat cevapları bizi finans bölümüne yönlendirmek oldu, yani para istediler. Bunun üzerine fikri hakları bizde tutulacak şekilde projemizi gerçekleştirdik. Tüm dünyaya örnek olabilecek bir metot geliştirildi" diye konuştu.
DİĞER KÖPEKLERDEN BİR FARKI YOK
Zippo'nun proje için özellikle seçilmediğini dile getiren Özvardar, "Köpekler evcilleşme sürecinin en üst basamağında. İnsana en yakın canlı, itaat etme özelliği var. Zippo'nun diğer köpeklerden bir farkı yok. Herhangi bir köpeğin burnu teknolojik aletlerden daha kuvvetlidir. Sağlıklı olması ve çalışılabilecek kadar işbirliği içinde olması yeterli" dedi.
KÖPEĞİN BURNUNUN DUYARLILIĞINI HİÇBİR TEKNOLOJİ YAKALAYAMIYOR
Projenin dünyadaki benzerlerinden farklı olduğunu kaydeden Özvardar, "Alınan örnekler eğitici ve köpeğin sağlığını tehdit etmeyecek pozisyona getirildi, virüsler inaktive edildi. Projenin temeli şu: Köpeğin kokladığı şey virüsün kendisi değil. Örneğin Kovid sizin bünyenize girdi, asemptomatik ya da semptomatik.
Biyolojik bünyenin verdiği reaksiyonlar var. Bunların başında organik uçucu bileşenlerin oluşması geliyor. Yani vücudunuzun savunma mekanizmasının yarattığı bir takım uçucu organikler var. Köpeğin kokladığı şey bu" dedi.
Çalışmalarının tamamen bilimsel tabana oturtulduğunun altını çizen Özvardar, "Çok kısa sürede, çok küçük bir bütçe ile yapıldı. Köpeğin 200'den fazla araması oldu. Yüzde yüze yakın doğru sonucu var. Köpeğin burnunun duyarlılığını hiçbir teknoloji yakalayamıyor" ifadelerini kullandı.
HEDEFİMİZ KÖPEĞİN BU YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ
Köpek açısından Kovid-19 tespiti ile uyuşturucu tespiti arasında büyük fark olmadığını ve zor olanın metotu organize etmek olduğunu ifade eden Özvardar, "Ama şu an elimizde bir taslak var, bunu modifiye edip yeni organizasyonlar oluşturmamız çok daha kolay. Biz metotolojiyi hazırladık, bu saatten sonra milli güvenlikte de kullanılabilir.
Metotoloji sonucu çıkmış materyali emniyete verdiğimizde Emniyet ve asker bunu çok daha kolay yapar. Hedefimiz köpeğin bu yapabileceğini göstermekti" şeklinde konuştu. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen projenin yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş üstlendi.
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Projede, SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başaran Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut Özkul, Prof. Dr. Hakan Öztürk, Prof. Dr. Barış Sarıeyüpoğlu, Doç. Dr. Görkem Kısmalı, Dr. Bülent Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Arif Habiloğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İdris Şahin, Doç, Dr. Merve Alpay, Doç. Dr. Nevin İnce, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Emen, Doç. Dr. Hale Seçilmiş Canbay ile doktora öğrencileri Begüm Saral, Deniz Adıay ve Sevim Isparta yer aldı.