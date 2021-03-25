Kovid-19 teşhisinde yeni aktör "Köpek Zippo"

HEDEFİMİZ KÖPEĞİN BU YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ

Köpek açısından Kovid-19 tespiti ile uyuşturucu tespiti arasında büyük fark olmadığını ve zor olanın metotu organize etmek olduğunu ifade eden Özvardar, "Ama şu an elimizde bir taslak var, bunu modifiye edip yeni organizasyonlar oluşturmamız çok daha kolay. Biz metotolojiyi hazırladık, bu saatten sonra milli güvenlikte de kullanılabilir.