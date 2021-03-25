Köylüler kara kara düşünüyor

Ereğli'ye 40 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Fındıklı köyünün muhtarı Abdullah Aslan, altyapı çalışması için hane başı 280 TL vermeyen köylüleri icraya verdi. Yaklaşık 30 hanenin kullanacağı kanalizasyon ve atık suyu kapsayan alt yapı çalışması kapsamında ilçe kaymakamlığından 6 bin 900 lira hibe alındı. Hibe ile boru ve makine tedariki yapılırken işin yapımında ise köylüler çalıştı. İşin tamamlanmasının ardından 25 kişinin evine muhtarlığın avukatı aracılığıyla icra yazısı gönderildi.Muhtarlık önünde toplanan köylüler, ellerindeki icra kâğıtlarıyla Aslan'a tepki gösterdi. Köylülerden Şaban Aslan, devletin alt yapı çalışması için köye gönderdiği hibe ve malzemelerle çalışmaların başladığını söyledi. Eksik olan malzemeleri de kendi aralarında topladıkları paralarla tamamladıklarını söyleyen Aslan, "Ek borularını da biz aldık. Ancak bunun yüzünden biz icralık olduk. Bir yıl önce toplantı yaptı. Bizden 700 lira para istedi. Biz buna itiraz edince 350 lira istedi. Sonra 280 liraya düştü. Biz bunu çok diye ödemedik. Bunu ödeyen 4-5 kişi vardır. 25 kişiye böyle icra kâğıdı geldi" dedi. Köylülerden İsmail Aslan ilçe kaymakamlığına başvurarak icra takibine itirazda bulunacaklarını söyledi.