Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu!

Kurban Bayramı tarihi milyonların gündemine gelirken bayram tatili günleri de merak ediliyor. Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Müslüman alemi için çok değerli bir öneme sahip olan bayram tarihleri belli oldu. Tam bu noktada Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'ndan sonra en önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı idrak edilecek. Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram tatili günleri henüz netlik kazanmazken Kurban Bayramı tarihleri şöyle;