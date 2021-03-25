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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:21 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:21

ne zaman, tatili kaç gün? 2021 Diyanet ile belli oldu!

Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu!

ile 2021 tarihi merak ediliyor. İslam alemi bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirirken bol bol yardım edecek. On bir ayın sultanının geride kalması ile birlikte gelişinin mutluluğu yaşanacak. Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre , tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz kesinleşmezken bu seneki bayram 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tarihi milyonların gündemine gelirken bayram tatili günleri de merak ediliyor. Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Müslüman alemi için çok değerli bir öneme sahip olan bayram tarihleri belli oldu. Tam bu noktada Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'ndan sonra en önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı idrak edilecek. Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram tatili günleri henüz netlik kazanmazken Kurban Bayramı tarihleri şöyle;

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

2021 DİYANET İLE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

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Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu!
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