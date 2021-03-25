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Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:10

Mart karı yolları kapattı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Mart karı yolları kapattı

’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinin yolları kapandı. Nilüfer İlçesindeki Güngören, Kuruçeşme, Maksempınar ve Kadriye Mahalleleri’nde kapanan yol iş makinelerinin müdahalesiyle kısa sürüde ulaşım açıldı.

Mart ayının son günlerinde Bursa'da yeniden etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerindeki mahallelerin yollarının kapanmasına neden oldu. Kent merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı çatıların ve arabaların karla kaplanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Uludağ eteklerindeki yerleşim yerlerinin yolları ise sabah saatlerinde hızını artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İş makinelerinin kısa sürede açtığı yollar yeniden kapanmaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin edilirken belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Mart karı yolları kapattı
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