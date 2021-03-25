Minik Arufa ezilerek can vermişti! İhmal değil dikkatsizlik

İHMAL DEĞİL DİKKATSİZLİK



Kazanın ardından dakikalar sonra olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Çevrede bulunan vatandaşlar meydana gelen kazaya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik tepki göstermişti ancak yapılan incelemelerin ardından gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı çalışmalarda bölgede bütün tedbirlerin alınmış olduğu belirtildi. Kazanın bulunduğu bölgede iki adet hız kesicisinin, okul yolu uyarı levhasının ve yaya geçidinin bulunduğu öte yandan söz konusu yolun UKOME kararıyla kamyon geçişlerine kapalı olmadığı belirtildi.