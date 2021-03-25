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Giriş Tarihi: 25.3.2021 19:47

Minik Arufa ezilerek can vermişti! İhmal değil dikkatsizlik

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Minik Arufa ezilerek can vermişti! İhmal değil dikkatsizlik

’de okula gitmek için annesiyle beraber yola çıkan 9 yaşındaki Yazan Arufa kamyon altında ezilerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon şoförü 'yi gözaltına alırken olay yerinde de incelemelerde bulundu. Kaza bölgesinde ihmalinin bulunmadığı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu belirlendi.

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Yazan Arufa, Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'na gitmek için annesiyle birlikte evden çıktı. Minik Arufa, yolun karşısına geçmek istersen kamyonun geldiğini fark ederek beklemeye başladı. Arufa, kamyonun yavaşlaması üzerine sürücünün kendisine yol verdiğini sanarak karşıya geçmek için hamle yaptı. Bu esnada küçük çocuğun yola çıktığını fark etmeyen kamyon sürücüsü tekrar gaza bastı.

EZDİĞİNİ FARK ETMEDİ

Hareket etmeye başlayan kamyon önce Arufa'ya çarptı daha sonra da yere serilen minik bedenin üzerinden geçti. Bu esnada Arufa'yı ezdiğini fark etmeyen kamyon sürücüsü Uğur Çekici, çevredekilerin uyarıları üzerine aracını durdurdu. Araçtan aşağı inen sürücü karşılaştığı manzarayı görünce şoka girdi. Çekici, minik Arufa'yı yol üzerinde durduğu bir araç ile hastaneye götürdü. Yazan Arufa, yapılan bütün müdahalelere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHMAL DEĞİL DİKKATSİZLİK

Kazanın ardından dakikalar sonra olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Çevrede bulunan vatandaşlar meydana gelen kazaya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığına yönelik tepki göstermişti ancak yapılan incelemelerin ardından gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı çalışmalarda bölgede bütün tedbirlerin alınmış olduğu belirtildi. Kazanın bulunduğu bölgede iki adet hız kesicisinin, okul yolu uyarı levhasının ve yaya geçidinin bulunduğu öte yandan söz konusu yolun UKOME kararıyla kamyon geçişlerine kapalı olmadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Yaşanan kazanın ardından inceleme başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamyon şoförü Uğur Çekici'yi gözaltına aldı. Çekici, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minik Arufa ezilerek can vermişti! İhmal değil dikkatsizlik
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