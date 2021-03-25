Moda pazarı yeniden açılıyor

Başiskele'de ilk kez 4 Ağustos Pazar günü Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda hizmete açılan ve Başiskeleliler kadar çevre ilçelerden de yoğun ilgi gören Başiskele Moda Pazarı, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta sonu kısıtlamalarında dolayı artık her Pazartesi vatandaşa hizmet vermeye başlayacak.

UZUN BİR SÜREDİR KAPALIYDI

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün girişimleri ve Kocaeli Pazarcılar Odası'nın koordinesiyle her hafta Pazar günü vatandaşa hizmet vermeye başlayan Moda Pazarı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, uzun bir süredir hizmete kapalıydı. Başiskele Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirerek Moda Pazarı'nın Pazartesi günü yeniden açılması konusunda girişimlerde bulunarak vatandaşın talebini yerine getirdi.

29 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak 29 Mart'tan itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalkana dek her pazartesi günü kurulacak olan Moda Pazarı'nda birbirinden güzel rengarenk tekstil ürünleri, ayakkabılar, çantalar, ev eşyaları, mefruşat, porselen ve züccaciye, hediyelik eşya, telefon aksesuarları, parça kumaş gibi çeşitli ürünler satılıyor. Uygun fiyata kaliteli ürünlerin satıldığı Moda Pazarı, açıldığı günden itibaren hem Başiskeleliler hem de çevre ilçelerden vatandaşın yoğun ilgisini topluyor.