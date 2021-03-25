MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanırken, ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır sorularının yanıtları da belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranını erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İşte, ÖSYM AİS 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı;
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.