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Giriş Tarihi: 25.3.2021 20:37

2021 açıklandı! ÖSYM ile , sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?

2021 açıklandı! Türkiye’de binlerce vatandaşın beklediği yerleri ve giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. Bir süredir MSÜ sınav yerleri açıklanması bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Adaylar, 4 Nisan tarihinde gerçekleşecek sınava ilişkin giriş belgesi alma işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilir. İşte, ÖSYM AİS 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından açıklanırken, ÖSYM ile , sorgulama nasıl yapılır sorularının yanıtları da belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranını erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranı üzerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İşte, ÖSYM AİS 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı;

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

(2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 ve giriş belgesi erişime açıldı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?

DİKKAT!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?
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