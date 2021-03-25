MTOSB Başkanı Tekli: Tek düşüncemiz istihdam

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Başkan Vekili Veysel Memiş, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni tanıtan Başkan Tekli, "Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik Ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine başladı. 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'miz Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor" dedi.

Tekli, "20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. 19 modül üzerinden uygulamalı eğitimlere devam ediliyor. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve Model Fabrikayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik veriyor. Aynı zamanda KOSGEB Model Fabrika'dan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek veriyor. Burada MTOSB yönetimi olarak herhangi bir makamımız yok, burası tamamen sanayicilerimize ait" diye konuştu.

'4. BÖLGE İÇİN 300 BAŞVURU ALDIK'

Başkan Tekli, "3. Bölgemizde çalışmaların sonuna gelindi. Bu yıl içerisinde tüm fabrikalarımızın faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu ilave olarak en az 5 bin istihdam demek. Bununla birlikte hemen 4. Bölge'nin çalışmalarını da tamamladık. 4. Bölge'nin arsa tahsisleri için Bakanlıklarımızdan onay bekliyoruz. Tek düşüncemiz istihdam. Türkiye'de ilk 500'e giren 5 firmamız var. Bunların hepsi tercih edilmemize zemin hazırlayan unsurlar. Şu an tüm dünyanın üretime ihtiyacı var. Bizim de pandemi döneminde ciddi büyüyen, rekorlar kıran fabrikalarımız var. Dünyanın birçok yerinde üretim durduğunda Türkiye'de üretim aksamadan devam etti. Halende üretmeye devam ediyoruz' dedi.

'DAHA KÜÇÜK PARSELLER İSTİYORUZ'

Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ise, 4. Bölge'de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldıktan sonra, "Bizler genç girişimciler için Organize Sanayi Bölgesi'nde daha küçük parseller istiyoruz. Genç ve yeni bir girişimci için büyük parseller çok pahalı oluyor. Aynı zamanda yeni nesil üretim için de çok büyük parsellere ihtiyaç duyulmuyor. Bizler genç girişimcilerin Organize Sanayi Bölgeleri gibi profesyonel yönetilen bir yapının içerisinde yer almalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da özellikle yeni açılacak 4. Bölge başta olmak üzere önümüzdeki dönemdeki açılacak OSB'lerde genç girişimcilerin de düşünülmesini istiyoruz" diye konuştu.