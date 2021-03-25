Nasuh Mahruki'nin olay yaratan horozu ortadan kayboldu! Komşuları şikayet etmişti...

"KOMŞULARIMI RAHATSIZ EDEN HOROZUMU KESECEĞİM"

Olayla ilgili ifadesi alınan Mahruki, "Bahçemde beslediğim bir tane horoz vardır. Horozumun ses yaptığına ilişkin ilk kez bir şikayet yapılıyor. Mahalle sakinleri horoz sesi duymaktan mutlu ve huzurlu olduklarını söylüyorlardı. Komşularımı rahatsız eden horozumu keseceğim' dedi. Horozun şikayetten bir süre sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi. Savcılık, dosyayı takipsiz kararı vererek kapattı. Takipsizlik kararında kasten işlenen bir suç olmadığı anlatıldı.

Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı