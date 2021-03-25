Nasuh Mahruki'nin olay yaratan horozu ortadan kayboldu! Komşuları şikayet etmişti...

Dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Etiler'de ikamet ediyordu. Mahruki sahibi olduğu bahçe katındaki evinde bir de horoz besliyordu. İddiaya göre Mahruki'nin horozu sabah erken saatte öttüğü için komşuları rahatsız olmuştu. Sesten rahatsız olan bir komşu, uykusundan uyandırdığı için Mahruki'nin ikametine gitmiş fakat komşu günlerce horoz sesiyle sabahın erken saatlerinde horoz sesi nedeniyle uyanmaya devam etmişti.
DOSYA KAPANDI
Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne başvuran komşu, defalarca aradığı zabıta müdürlüğü'nün gerekli işlemlerini yapmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurmuştu.
"KOMŞULARIMI RAHATSIZ EDEN HOROZUMU KESECEĞİM"
Olayla ilgili ifadesi alınan Mahruki, "Bahçemde beslediğim bir tane horoz vardır. Horozumun ses yaptığına ilişkin ilk kez bir şikayet yapılıyor. Mahalle sakinleri horoz sesi duymaktan mutlu ve huzurlu olduklarını söylüyorlardı. Komşularımı rahatsız eden horozumu keseceğim' dedi. Horozun şikayetten bir süre sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi. Savcılık, dosyayı takipsiz kararı vererek kapattı. Takipsizlik kararında kasten işlenen bir suç olmadığı anlatıldı.
Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı