Ninni Sözleri 2021 - En Güzel, Kolayca Uyutan Bebek Ninnileri - Dandini Dandini Dastana Ve Uyusunda Büyüsün Ninnisi

Yeni doğan bebeklerin ya da çocukların hemen hepsinde uykusuzluk ve uykuya dalma problemi mutlaka gözlemlenmektedir. Anne ve baba adayları ise bu noktada çareyi ninni sözleri ve ninniler ile arar. Dandini dandini dastana ve uyusun da büyüsün ninnileri başta olmak üzere birçok ninni sözleri bulunur. 2021 Ninni sözleri ve uyutan ninniler ile bebeğinizi kolayca uyutabileceksiniz. İşte, en güzel, uyutan ninniler ve dandini dandini dastana ninnisi dinle seçeneği!
NİNNİ NEDİR?
Halk kültürü ürünlerinden birisi olan ninniler, çocukları büyüten kişilerin çocukları uyutmak için söylediği sözlere verilen isimdir. Doğaçlama olarak söylenen ninniler aynı zamanda çocuğun uzun ömürlü olması, nazardan ve hastalıktan korunması, ağlamaması, çabuk büyümesi, çocuğun gelecekte mutlu olması gibi dilekleri de içerir.
Geçmişten gününüze kadar ulaşan ve hala dillerde dolaşan birçok ninni sözleri bulunmaktadır. Genellikle ninniler sesli olarak dinletilirken birçok kişi ise ninni sözlerini kendisi okumayı tercih eder. Dandini dandini dastana ve uyusun da büyüsün ninnileri bu noktada en sık karşımıza çıkan ninniler olarak dikkat çekmektedir.
NİNNİLER
1- Dandini Dandini Dastana
En popüler bebek ninnilerinden ilki: Dandini Dandini Dastana Ninnisi
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
E….. e…e…e…
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
E…e…e…e…
2- Uyusun Da Büyüsün
Popüler olanlardan bir diğeri; Uyusunda Büyüsün ninni sözleri
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Eee Eee Eee Eee
Uyu yavrum ninni
3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan
Çamlıbelden Çıktım Yayan adlı ninni ise bebeklerin sevdiği ninnilerden bir diğeri;
Çamlıbel'den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan
Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan
Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
4- Atem Tutam Ben Seni
Şimdi sıra bebekler için ninni denildiğinde akla gelenlerden Atem Tutam Ben Seni adlı ninninin sözlerinde;
Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum
Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
5- Bol Soğanlı Börülce
Bol Soğanlı Börülce ninni sözleri ise aşağıda;
Ninni de ninni ninnice
Bol soğanlı börülce
Yesin benim oğlum doyunca
Mini mini yavrum ninni
Dandini dandini dan ister
Bey babasından don ister
Basmadan beğenmez oğlum
Kadifeden don ister
UYUTAN NİNNİLER
FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Fış Fış Kayıkçı
Fış Fış Kayıkçıklasik bebek ninnileri arasında biraz daha hareketli olanlardan!
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Yavrum yesin büyüsün
Tıpış tıpış yürüsün
Fış fış kayıkçı
Kayıkçıya gidelim
Kayığına binelim
Denizlerde gezelim
Akşam eve gidelim
Balıkları yiyelim
Eee Eeee Eee Eee
Pışş Pışş Pışşşşş Pışş
BEBEĞİM KOCAMAN
Bebeğim kocaman, onu tutamam.
Ninniler söylerim, hiç uyutamam.
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
Mamasını yemiyor, beni üzüyor.
Evcilik oynarken bana eş olur.
Hem anne hem baba hem kardeş olur.
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
Mamasını yemiyor, beni üzüyor.
NİNNİCE
Ninni ninni ninnice
Akşam baban gelince
Hani yavrum deyince
Seni önüne koyunca
Öpüp garnı doyunca
Ninni yavrum ninni
Ninni ninni hu ninni
ATEM TUTAM BEN SENİ
Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum
Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
BOL SOĞANLI BÖRÜLCE
Ninni de ninni ninnice
Bol soğanlı börülce
Yesin benim oğlum doyunca
Mini mini yavrum ninni
Dandini dandini dan ister
Bey babasından don ister
Basmadan beğenmez oğlum
Kadifeden don ister
E BEBEĞİM EE EE EE
Minik minik kolları,
Düşmüş iki yanına,
Başı düşmüş yastığa,
Uyuyor mışıl mışıl,
E bebeğim ee ee ee
E bebeğim ee ee ee
UYU YAVRUM UYU
Uyu yavrum yine sabah oluyor
Uyumazsan güzel rengin soluyor
Babacığın gelmiş bize bakıyor
Uyu yavrum yine sabah oluyor
Eee Eee Eee
YUMURCAK
Asmaya kurdum salıncak
Eline de verdim oyuncak
Yine de uyumadı gitti
Şu küçücük yumurcak
ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ
Uykudan uyanmış
Gülermiş bakarmış
Annesi onu çok öpermiş severmiş
Okula gidermiş yazarmış çizermiş
Babası onu çok öpermiş severmiş
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş severmiş
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamuğu
Annesi ninni söyler
Cankuşu dinlermiş