Öldürdüğü kadını sevdiğini söyledi

Ankara'da dini nikâhlı eşi Sevgi Tekin'i dövdükten sonra silahla öldüren Gökhan Ağtaş mahkemede, eşini sevdiğini söyledi. Sevgi Tekin, 3 yıllık dini nikâhlı eşi olan Gökhan Ağtaş'tan şiddet nedeniyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, 4 Ocak gecesi genç kadının yaşadığı binaya gelerek zorla eve girdi. Önce genç kadını döven Ağtaş, daha sonra tabanca ile vurarak öldürdü. Tutuklanan Ağtaş hakkında 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Haberleşmenin ihlali', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Gökhan Ağtaş, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ağtaş savunmasında, "Korkutmak için ayaklarını hedef aldım ama kendisini yatağa doğru atınca göğüs bölgesine geldi. Onu seviyordum. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti davayı erteledi.