Orkide koparan yandı! 2 kişiye 160 bin lira ceza

Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekiplerince yapılan denetimde ilgili saha içerisinde izinsiz bulunan iki kişinin, yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığını tespit etti. Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren iki kişiye, kişi başı 80 bin 465 TL olmak üzere toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı.